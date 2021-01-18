ضبط مرتكبي واقعة مقتل شخص أمام منزله بغرب الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية" أمام عقار خالى من السكان بالطريق الساحلى في دائرة القسم، والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، إلى تحديد شخصية المجنى عليه (عاطل، له معلومات جنائية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (عاطل – نجار "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحد المتهمين أنه أثناء تواجده وأهليته بمسكنهم بتاريخ الواقعة فوجئ بمحاولة (المجنى عليه) دخوله عنوة وهو فى حالة عدم إتزان فقام بطرده إلا أنه عاود المحاولة مرة أخرى فإستعان بالمتهم الأخر وقاما بإصطحاب (المجنى عليه) إلى شقة بالطابق الثانى بالعقار الذى عُثر أمامه على جثته وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" ثم تخلصا منه بإلقائه من شرفة ذات الشقة فأوديا بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

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