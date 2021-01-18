"مشروعات قومية جديدة".. أبرز تصريحات رئيس الوزراء أمام البرلمان

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أدلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء عدة تصريحات هامة، اليوم، خلال كلمته أمام البرلمان بشأن استعراض جهود الدولة المبذولة في السنوات الماضية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس الوزراء:





عمر الحكومة عامين والنصف:



عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة، قائلا إن عمر الحكومة عامين والنصف منهم عام كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرية، لافتا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب عملت على تجنيب الشعب المصرى من الآثار السلبية، لافتا إلى التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا: "الجائحة قاسية وتلقى بظلالها على العالم".



تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن:



أكد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قامت بتأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن قدموا من أكثر من 100 مدينة فى الخارج.



صرف منح للعمالة الغير المنتظمة:



أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتوفير 85 مليار جنيه للقطاع السياحى باعتباره أكثر القطاعات تضررا من تداعيات فيروس كورونا، كما تم صرف منحة استثنائية 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة مقسمة على 3 دفعات.، فضلا عن تخفيف العبء عن مجتمع الأعمال.



مصر لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للثلاث سنوات المقبلة:



أعلن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للثلاث سنوات المقبلة، تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحسين كل المؤشرات المالية والاجتماعية.



مشروعات قومية جديدة:



كشف رئيس الوزراء، عن مجموعة من المشروعات القومية الجديدة والتى وجه الرئيس بتنفيذها ومنها، تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وهذا البرنامج سيخصص له 500 مليار جنيه، وتطوير كل الترع القائمة ونستهدف الانتهاء من 20 ألف كيلو خلال 3 سنوات وإدخال نظم الرى الحديث لـ 4 ملايين فدان.



توطين السيارات الحديثة خلال ٣ سنوات:



اشار مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الي أنه مستهدف خلال الـ3 سنوات توطين صناعة السيارات الحديثة سواء السيارات التي تعمل بالغاز ودعم الصناعة الوطنية والتحدى الحقيقى هو تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحسين نسب الفقر في ظل الزيادة في معدلات النمو السكانى.



تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل:



أعلن مجلس الوزراء، البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى خلال العام الجارى.



مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا:



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أنه بشهادة العالم أجمع، مصر من أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا، وهي في الترتيب الثانى بعد الصين على مستوى العالم من حيث نمو الاقتصاد.



تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:





واستعرض مدبولى، جهود الدولة في مواجهة كورونا وتوافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وزيادة أجور العاملين بالدولة بالرغم من الأزمة، وضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ100 مليار جنيه.



تنمية الصعيد:



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،أن الحكومة اهتمت بالتنمية فى الصعيد مضيفا: "إجمالى المشروعات فى المرحلة الأولى بلغت 2575 مشروعا بقنا وسوهاج وفرت 205 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة".



وعرض رئيس الوزراء تنفيذ برنامج حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: "الرئيس وجه بتنفيذ المرحلة الثانية فى 50 مركزا على مستوى الجمهورية وتبدأ اعتبارا من الشهر لمدة عام".



انخفاض معدل الفقر:



ولفت رئيس الوزراء إلى خفض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة 1999 منذ 20 عام مضيفا ونجحنا فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع عجز الموازنة انخفاض معدل التضخم والنجاح فى السيطرة على أسعار السلع، متابعًا: "لم يحدث نقص للسلع فى ظل كورونا وشهدنا توفير السلع الاستراتيجي".



واضاف أن معدل الفقر انخفض لـ29%، وانخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عاما لـ 5.7 % وتم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.



انشاء مجمعات صناعية جديدة:



كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء أنه تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية في اطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلى والاحلال محل الواردات، حيث تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء أكثر من 2290 وحدة بهذه المجمعات وصديقة للبيئة وفرت 10 آلاف فرص عمل وإصدار 19 ألف رخصة صناعية جديدة.



وبالنسبة للتشغيل في محور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قال رئيس الحكومة، "استفاد اكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال 2018 وحتى 2020 وكان المستهدف 3.6 مليون حتى نهاية البرنامج بنهاية عام 2022".



انخفاض معدل البطالة:



وأوضح رئيس الوزراء أن معدل البطالة انخفض لـ7.7 % ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ووصل لـ9% ولكن مع إجراءات الحكومة استطعنا العودة مرة أخرى لـ7% مرة أخرى



تغطية الصرف الصحي بحلول 2023:



أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن لـ100% بحلول 2022.



استخدام منظومة الربط الإلكترونى للإشارات لأول مرة فى مصر:



وفى مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق قال رئيس الوزراء إنه سيتم تقديم خدمة متطورة من خلال توريد 250 جرارا حديثا واستخدام منظومة الربط الإلكترونى للإشارات لأول مرة فى مصر ورفع ترتيب مصر فى جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم حيث قفزت مصر 90 مركزا فى جودة الطرق.



وأضاف مدبولى، أنه تم تطوير 134 مزلقانا على مستوى الجمهورية وزيادة عدد رحلات القطارات بمترو الانفاق بـ1.1 مليون رحلة.



تحقيق الاستقرار الامني:



عرض رئيس الوزراء الإنجاز فى المجال الأمنى قائلا: "هناك إنجازات فى ملف الأمن القومى بتحقيق الاستقرار الأمنى وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.



