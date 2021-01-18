مباحث التموين تضبط 1139 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1139) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط 3،74 طن "مصنعات لحوم ودواجن"، معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة اللحوم بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط 2،3 طن "مصنعات لحوم" يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.











كما تم ضبط 4 أطنان "ملح طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، بمحافظة الغربية، وضبط 2،05 طن دقيق بلدى إستخراج 82% مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق عقب تجميعها وذلك تمهيدًا لإدخالها في تصنيع المخبوزات بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية، وضبط 1،96 طن "سكر تموينى"، 390 عبوة "زيت طعام تموينى مُدعم"، 140 كيلو جرام"أرز تموينى"، مخصص للبطاقات التموينية وتم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تمويني بمحافظة الجيزة.





وضبط أيضًا 11500 قطعة "كمامة طبية"، 40 قطعة جهاز إستنشاق "منظم أكسجين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط 7،05 طن "منظفات صناعية" غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر، 2000 إستيكر مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة – 1200 عبوة "منظفات صناعية" منتج نهائى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.







وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.