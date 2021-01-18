بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة


أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي أعمال تغير مسارات لبعض خطوط مياه الشرب والصرف الصحى علي جانبي طريق الإسماعيلية ـ السويس، وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل الشركة، ومتابعته المستمرة لحظة بلحظة للأعمال التي تتم حتي لتتأثر المواطنين بانقطاع لمياه الشرب، وذلك نظرا لأعمال لرفع كفاءة الطريق من رصف وتوسعه.

وأكد اللواء عصمت، بأنه يتم حاليًا أعمال تغير مسار خط مياه شرب قطر ٦ بوصة pvc بطول ٣ كيلو متر يمين أول طريق السويس ـ الإسماعيلية، والمغذي للمنطقة الصناعية القديمة، كما يتم تغير مسار خط قطر 400 مم pvc بطول ٤ كيلومتر يسار الطريق من المزلقان القديم لسكة حديد السويس ـ الإسماعيلية وحتي قبل مدخل قرية عامر، والذي يعمل علي تقوية شبكة مياه الشرب بقرية عامر وحى الجناين بالسويس.

وأضاف رئيس مياه القناة، انه تم تغير مسار خط انحدار صرف المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس بطول 837 متر مواسير PVC بقطر 10 بوصة مع تنفيذ 27 بيارة صرف بمدخل السويس طريق السويس – الإسماعيلية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية
بالصور.. رئيس مياه القناة: تغير مسارات خطوط الشبكات علي جنبي طريق السويس ـ الإسماعيلية

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