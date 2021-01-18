دفعات جديدة من لقاح كورونا على أبواب مصر.. اعرف التفاصيل

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بدأت تظهر تفاصيل وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لتعاقدات وزارة الصحة مع المؤسسات الدولية من أجل نيل اللقاحات.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



دفعات متتالية من سينوفارم

وقالت وزارة الصحة إن المراكز الخاصة بتلقى لقاح فيروس كورونا بالنسبة للمواطنين، خلال أيام ستكون فى مصر دفعات متتالية وليس دفعة واحدة من لقاح سينوفارم، ومن المتوقع أن تصل مصر بنهاية الشهر الجارى وفور وصول هذه الجرعات سيتم فتح الموقع الإلكترونى رسميا.



استقبال دفعات خلال أيام

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تنتظر دفعات أخرى من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة.



واستطرد: "خلال أيام ستصل دفعات متتالية من اللقاحات وليس دفعة واحدة سواء اللقاح الصيني سينوفارم أو اللقاحات الأخرى مثل لقاح استرازينيكا الذي بدأ في الحصول على موافقات هيئة الدواء وفور الإنتهاء سيبدأ تدفق كميات منه".



توفير المخصصات المالية

ومن جانبه، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط إن الوزارة ستخصص ما بين 1.5 إلى 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا، مضيفا: "لو وفرنا لقاحات لما بين 70 إلى 100% من المواطنين المصريين، سيكون لا بد من تخصيص من 1.5 إلى 1.6 مليار دولار".



وقال معيط: "بدأنا توفير المخصصات المالية التي نحن في حاجة ليها، وبمجرد توفير اللقاحات سيتم صرف هذه المخصصات"، مشيرا إلى أن "الحكومة المصرية في محادثات مع الشركات المنتجة للقاحات كما أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة جافي لتوفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات أي 20 مليون دفعة لقاح".



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

