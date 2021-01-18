دفعات جديدة من لقاح كورونا على أبواب مصر.. اعرف التفاصيل

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

بدأت تظهر تفاصيل وصول دفعات جديدة من لقاحات كورونا لمصر خلال الفترة المقبلة، وفقا لتعاقدات وزارة الصحة مع المؤسسات الدولية من أجل نيل اللقاحات.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

دفعات متتالية من سينوفارم
وقالت وزارة الصحة إن المراكز الخاصة بتلقى لقاح فيروس كورونا بالنسبة للمواطنين، خلال أيام ستكون فى مصر دفعات متتالية وليس دفعة واحدة من لقاح سينوفارم، ومن المتوقع أن تصل مصر بنهاية الشهر الجارى وفور وصول هذه الجرعات سيتم فتح الموقع الإلكترونى رسميا.

استقبال دفعات خلال أيام
ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تنتظر دفعات أخرى من لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة.

واستطرد: "خلال أيام ستصل دفعات متتالية من اللقاحات وليس دفعة واحدة سواء اللقاح الصيني سينوفارم أو اللقاحات الأخرى مثل لقاح استرازينيكا الذي بدأ في الحصول على موافقات هيئة الدواء وفور الإنتهاء سيبدأ تدفق كميات منه".

توفير المخصصات المالية
ومن جانبه، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط إن الوزارة ستخصص ما بين 1.5 إلى 1.6 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا، مضيفا: "لو وفرنا لقاحات لما بين 70 إلى 100% من المواطنين المصريين، سيكون لا بد من تخصيص من 1.5 إلى 1.6 مليار دولار".

وقال معيط: "بدأنا توفير المخصصات المالية التي نحن في حاجة ليها، وبمجرد توفير اللقاحات سيتم صرف هذه المخصصات"، مشيرا إلى أن "الحكومة المصرية في محادثات مع الشركات المنتجة للقاحات كما أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة جافي لتوفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات أي 20 مليون دفعة لقاح".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

أخبار تهمك

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 15 ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعة الا ربع

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ ساعة و 19 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

12:24 م

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»