رئيس البرلمان لمدبولي: البرنامج الحكومي يعكس الرؤية الطموحة لخطة السيسى

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة



وجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لإلقاء رئيس الحكومة بيانه عن تنفيذ برنامجه، الشكر لرئيس الوزراء على البيان الذى ألقاه عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، ذلك البرنامج الذى يعكس الرؤية الطموحة لخطة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح رئيس البرلمان، أنها الرؤية التى وجهها الرئيس للحكومة لتنفيذها، وهو الموضوع الذى يمثل حجر الزاوية فى حتمية تناول جميع مؤسسات الدولة لها وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الرئيس يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة التى حققت، وسوف تحقق الخير لمصر.



ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.

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