عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي بتأجيل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر لتبدأ يوم 4 فبراير بدلًا من يوم 1 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين في الدوري المصري أمام كلا من المقاولون العرب وبيراميدز قبل السفر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

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