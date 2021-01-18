رئيس الوزراء: تصدينا لملفات كان الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعي تماما أن الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والطموح الذي يامله الشعب المصري.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة تواجه تحديات وصعوبات بعضها يعود لاكثر من 50 سنة، مضيفا: "تصدينا لملفات كان الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها"، لافتا إلى أنهم كانوا حريصين على وضع حلول لمشاكل هامة حرصا على مصلحة الوطن.

.وأضاف أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للثلاث السنوات القادمة، تتمثل أهم أهدافه في تحقيق معدلات نمو مرتفع، وتحسين المؤشرات المالية والاجتماعية والاقتصادية، وهناك مشروعات جديدة وجه الرئيس بتنفيذها منها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وسيخصص له 500 مليار جنيه، وتطوير الترع القائمة، وادخال نظم الري الحديث، وتطوير المدن القائمة على غرار مشروعات مثل الأسمرات، واستصلاح أكثر من مليون فدان، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وتابع أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية هو أن يعمل الجميع سويا على استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليل البطالة ونسب الفقر.

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