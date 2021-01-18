الماتادور الإسباني يسيطر على بطولة السليمانية الدولية للتنس.. جيسيكا بطلة السيدات للمرة الثانية

فرض لاعبو الماتادور الاسبانى السيطرة على منافسات بطولة السليمانية الدولية للتنس للرجال والسيدات فى ختام الأسبوع الثانى.





وتوجت الاسبانية والبطلة الصاعدة جيسيكا مانيرو بلقب السيدات للمرة الثانية على التوالى بعد تغلبها فى النهائى على الاميريكية انستاسيا نيفدوفا باكتساح 6/ 0 و 6/ 0 .





فيما تغلب الاسبانى كارلوس سانشيز على الارجنتينى خوان بابلو فى نهائي الرجال 6/ 3 و 6/ 0 ليتوج باللقب ايضا .





وقام مدير بطولة السليمانية الدولية للتنس رامى شحاته والحكم العام للبطولة خالد السرجانى بتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الفائزين والفائزات عقب انتهاء المنافسات.





واشاد لاعبا اسبانيا جيسيكا وسانشيز بالاجواء المصرية معربين عن سعادتهما باللعب فى السليمانية خاصة وان كل الامكانيات متوافرة والاجراءات الاحترازية والطبية تطبق بشدة .





ومن جانبه قدم رامى شحاته التهنئة للثنائي الاسباني بعد الفوز بلقبى الرجال والسيدات مؤكدا أن الانتصار طبيعى فالمدرسة الاسبانية غنية عن التعريف فهى واحدة من القوى الكبرى فى عالم اللعبة البيضاء.



