"الرياضة" تشكل لجنة قانونية للتحقيق في واقعة الصور الخادشة بأحد الأندية الرياضية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
أسماء قورة


قررت وزارة الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر النادي، وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.


وكانت الوزارة قد رصدت بعض الصور تم تداولها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورًا خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية.

أخبار تهمك

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 11 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ 12 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 15 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

12:24 م

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»