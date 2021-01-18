خلال 24 ساعة.. "المنافذ" تضبط 40 قضية أمن عام

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من ضبط 40قضية أمن عام وتنفيذ (133) حكم قضائى متنوع.

نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (معدات - بضائع أجنبية الصنع).

وقامت فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، بضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط (40) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

واستطاعت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (1583) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم  تنفيذ (133) حكم قضائى متنوع، وبخصوص مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (4) قضايا.


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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