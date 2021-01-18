محافظ القليوبية يتابع المنظومة الصحية بمستشفيات العزل

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة المنظومة الصحية، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق لأبناء المحافظة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الصحية، ودفع الأعمال بالمستشفيات الجاري تطويرها لتدخل الخدمة وتساهم في زيادة الأسرة وأماكن العناية المركزة في ظل جائحة كورونا.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين، والصرف الصحي، وتركيب أرضيات، وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدًا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبه 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.

كما تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، وتفقد مبنى الطواريء والذي جرة الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا للاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبي للأجهزة.

كما جرى تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سرير.

وتابع الهجان جولته بتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي، واستمع من مقاول المشروع، بأنه يتم الأن الانتهاء من أعمال صب الدور الثالث والبدء في إضافة أعمال جديدة بإضافة مبنى مكون من دور أرضي دورين علوي، وجرى توريد المصاعد والتكييفات، وشدد المحافظ بسرعه الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، وتفقد أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، وجرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبي وتركيب الاجهزة لادخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبئ عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ، مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، وجرى التنسيق مع مسئولي وزارة الصحة لسرعة توريد جهاز الأشعة ومستلزمات المعامل الطبية لتشغيل أجنحة العناية المركزة.

رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفيات الدكتورة سعاد محمد عبد الحليم وكيل مديرية الصحة، وعلي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، واللواء خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وعلي هامش الجولة تفقد مشروع ال30 مليون بيضة للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تعتزم المحافظة تطوير المشروع خلال الفترة المقبلة وزيادة الانتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة بالمشروع.

وخلال الجولة تفقد المحافظ بعض الأماكن الصالحة التابعة لأملاك الدولة ووجه بعمل حصر شامل لها، والنظر في استغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية لعمل محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية، وأنشطة أخرى.
محافظ القليوبية يتابع المنظومة الصحية بمستشفيات العزل
محافظ القليوبية يتابع المنظومة الصحية بمستشفيات العزل
محافظ القليوبية يتابع المنظومة الصحية بمستشفيات العزل
محافظ القليوبية يتابع المنظومة الصحية بمستشفيات العزل

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