إحداهما تعتمد الأعشاب.. دولتان تمنع استيراد لقاحات كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ظل تكالب العالم لتوفير لقاحات كورونا لإنقاذ مواطنيهم، امتنعت دولتان عن استيراد اللقاحات، حيث يسعى علماء إحداهما لإجراء أبحاثًا وتجارب إكلينيكية على أعشاب محلية لإمكانية استخدامها في علاج الفيروس.

ويرصد "الفجر"، دول تمتنع عن استيراد لقاحات كورونا.

تنزانيا تعتمد على الأعشاب 

أعلنت وزارة الصحة التنزانية، اعتزام بلادها عدم استيراد أي لقاحات لعلاج فيروس كورونا، وأنها ستعتمد على الأعشاب المحلية، لحماية مواطنيها من مرض فيروس كورونا المستجد.

وقال جيرالد تشامي المتحدث باسم وزارة الصحة التنزاني، "إنه ليست هناك خطط لاستيراد لقاح لعلاج فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وإن خبراءنا وعلماءنا مازالوا يجرون أبحاثًا وتجارب إكلينيكية على أعشاب محلية لإمكانية استخدامها في علاج الفيروس".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة التنزاني، عن شكوكه بشأن مستويات فعالية اللقاحات المعلن عنها حاليا على مستوى العالم، وزعم أن فترة إنتاجها لا تضمن بشكل كاف حدًا أقصى للوقاية من فيروس كورونا.

إيران تمتنع عن استيراد اللقاحات 

ومنع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الحكومة، من استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية. أبلغت المسؤولين بذلك وأقوله علنا الآن".

وأضاف "لو كان الأمريكيون يستطيعون إنتاج لقاح لما شهد بلدهم مثل هذا الفشل الذريع (في مكافحة) فيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت بالأمس، تسجيل 86 حالة وفاة و6016 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و330 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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