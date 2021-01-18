تدريبات بدنية وتقسيمة في مران الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أ مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.


وخاض الأهلي تدريبات بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة حارسين، لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة المقاولون.


وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة على هامش المران للحديث في بعض الجوانب الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة.


كما عقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له، وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين قبل واثناء المران لتنفيذ التعليمات الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.

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