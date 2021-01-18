مدبولي: مصر ثاني دولة عالميا بعد الصين في ارتفاع النمو خلال 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدبلوماسية المصرية واصلت جهودها في الدفاع عن المصالح المصرية والثوابت المصرية، حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بملف سد النهضة والأزمة الليبية.





وعن جهود مواجهة كورونا، أشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات والتي كان هدفها الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، منوها بأن منهج غلق الاقتصاد كان سيجعلنا في موقف لا يمكن أحد أن يتخيله.



