الأهلي يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة البنك الأهلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:27 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، بعد استبدال اتحاد الكرة الـ«رابيد تيست» بالمسحة الطبية خلال اجتماعه مع الأجهزة الطبية للفرق.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

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