داخل شقة مستأجرة.. القبض على هارب من حكم بالإعدام بالجيزة

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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط هارب من حكم بالإعدام بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إختباء عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضيتي قتل عمد، سرقة بالإكراه بشقة مستأجرة بذات الناحية.







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.







وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.







وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.