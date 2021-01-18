داخل شقة مستأجرة.. القبض على هارب من حكم بالإعدام بالجيزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط هارب من حكم بالإعدام بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إختباء عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضيتي قتل عمد، سرقة بالإكراه بشقة مستأجرة بذات الناحية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 10 ساعات

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ أقل من نصف ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

12:24 م

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»