نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
ارتكب عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي السوبر الإسباني، حسب ما كشفت تقارير إعلامية.


وقام برنامج "L'Equipe D'Estelle" الفرنسي، بإعادة نشر لعبة لديمبلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة، عندما كان لديه الكرة لكنه قام بالسقوط عقب صراعه مع لاعب سوسيداد، ولم يحتسب مونويرا مونتيرو، حكم المباراة، أي خطأ وقرر استمرار اللعب.


وفي هذا الوقت قام ديمبلي بالهجوم على الحكام بالسباب الواضح، والذي التقطته الكاميرات بوضوح في ظل غياب الجمهور.


جدير بالذكر أن الحكم لم يوجه لديمبلي أي عقوبة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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