وزارة الهجرة تنظم زيارة إلى مدينة وجامعة الجلالة لوفد من الدارسين المصريين بأوكرانيا

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قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتنظيم زيارة إلى مدينة الجلالة، لوفد من شباب الدارسين المصريين بدولة أوكرانيا، في إطار مبادرة «شباب الدارسين بالخارج»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالتعريف بالجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر، وتعريف الدارسين بالخارج بأساليب التعليم الذي توفره الجامعات المصرية.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الزيارة هدفها تعريف الطلاب بالمشروع؛ باعتباره أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يحتل موقعًا جغرافيًا ممتازًا ويتمتع بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر، بما يؤهل هذا المشروع لأن يصبح مدينة عالمية على أرض مصرية، توفر آلاف من فرص العمل للشباب، وبها جامعة الجلالة ذلك الصرح التعليمي المتميز الذي يضاف إلى الجامعات المصرية.



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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلا من الموزع الموسيقي ستيفن سيمون، والمغنية الأوبرالية المصرية بألمانيا إيمي فريجه، لتهنئتهما على نجاح الأوبريت الغنائي "اسلمي يا مصر بلادي بلادي" وهي الأغاني التي أعادوا توزيعها وغنائها بمشاركة مجموعة من شباب المغنيين المصريين بالخارج من 6 مدن مختلفة حول أنحاء العالم، في عمل فني مبدع بعثوا فيه معاني الانتماء والحب للوطن.



وقالت وزيرة الهجرة: "إننا سنسعى للبناء على نجاح هذا الأوبريت الغنائي عن طريق إعداد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية (اتكلم عربي)، والتي أهدى كلماتها الدكتور مدحت العدل للمبادرة، وغناء مجموعة الشباب المصري بالخارج الذي شارك في الأوبريت الغنائي، إذ أنهم يتمتعون بقدرات فنية رائعة وانسجام فني كبير، سيؤدي إلى نجاح أغنية المبادرة ويساعد في تحقيق أهدافها".



ووجهت الوزيرة الشكر للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، لإهدائه وزارة الهجرة كلمات الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، انطلاقا من حسه الوطني وتقديرا لما تسعى إليه المبادرة من أهداف عدة على رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية في ذلك التوقيت الهام الذي نواجه فيه حرب الهوية، مؤكدة أن مشاركة الدكتور مدحت العدل في هذا العمل الفني المرتقب سيضيف بعدا وطنيا وإنسانيا هاما.



من جانبه، أعرب الموزع الموسيقي ستيفن سيمون عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تهنئتها لفريق عمل الأوبريت الغنائي، كما وجهوا الشكر لوزيرة الهجرة على اختيار كل المشاركين في الأوبريت الغنائي، للمشاركة في إعداد وغناء الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، معتبرين ذلك تكريما على نجاح عملهم الفني، لما تحظى به المبادرة الرئاسية من اهتمام كبير على مستوى الدولة المصرية، كذلك دورها تجاه الأجيال الناشئة من المصريين بالخارج.

