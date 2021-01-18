رئيس الوزراء يكشف جهود الحكومة في القطاع الصحي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تطبيقها بشكل رسمي في بورسعيد، وتغطي مواطني المحافظة بإجمالي 180 ألف أسرة.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة في محافظات المرحلة الأولى خلال هذا العام، موضحا أنه تم إنشاء وتطوير 26 مستشفى في عدة محافظات، كما تم إضافة 1156 سرير في المستشفيات الحكومية.
وأضاف أنه تم فحص 50 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض السارية وفيروس سي، وتم اكتشاف أن هناك مليون مواطن مصابون بالمرض وتم صرف العلاج لهم، كما تم اطلاف مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الإعدادية والثانوية.
وأضاف أنه تم فحص 316 طالب بالمرحلة الثانوية تبين أن منهم 7 ألاف حالة إيجابية، كما تم فحص 381 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية.

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