الأولمبياد الخاص يطلق حملة "آحمي نفسك ..صحتك تهمنا" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:19 م
احمي نفسك
احمي نفسك
الفجر الرياضي

آطلق الأولمبياد الخاص المصري حملة بعنوان "احمي نفسك ... صحتك تهمنا " بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع من أجل الاطمئنان علي صحة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري.

وصرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بأن الحملة تهدف إلي التوعية الصحية السليمة وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للاعبي الأولمبياد الخاص المصري بالمؤسسات القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمحافظتي القاهرة والجيزة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ويضيف تهامي" أن الحملة يقوم بها فريق الهلال الأحمر المصري المتخصص بمشاركة ومتابعة من إدارة البرامج الصحية للأولمبياد الخاص المصري ، وتشتمل علي أربعة عناصر أساسية ، الأولي هي تقديم خدمات التطهير والتعقيم بالمؤسسات القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والتي تضم لاعبي الأولمبياد الخاص المصري والثانية لقاءات توعية مع اللاعبين بأهمية الآلتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحتهم ، والثالثة تقديم خدمة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمي لكل اللاعبين بالمؤسسات ، والرابعة تقديم هدايا عينية تشتمل علي أدوات العناية الصحية المختلفة . 

من جانبه أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن الحملة هي تأتي ضمن التدخلات الميدانية التي تقوم بها الجمعية والتي بدأت العام السابق مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية لاعبي الاولمبياد الخاص المصري .

وعبر اللواء المهندس عبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع عن سعادته بآنطلاق تلك الحملة بالمؤسسات القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والتي تم تخصيصها لأبنائنا من ذوي الهمم ، مشيراً إلي مشاركة أكثر من 677 من ذوي الهمم  بالمؤسسات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بالأضافة إلي 853 من العاملين بتلك المؤسسات .

وتتطلع الحملة إلي تقديم الخدمات الصحية اللازمة بكافة المؤسسات التي تضم لاعبين الأولمبياد الخاص من ذوي الهمم من أجل مواجهة ومجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد خلال الوقت الراهن .

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