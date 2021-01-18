مدبولي: نستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة خلال 3 سنوات

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم صدور قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة، وإنشاء 70 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات لنتواكب مع التخصصات التي ظهرت في العالم.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات الأهلية حيت تم إنشاء 4 جامعات أهلية تضم 50 كلية، مثل جامعة الجلالة، والملك سلمان وتم بدء الدراسة في 3 جامعات منهم، وهناك شراكة مع جامعات دولية.

وأضاف أنهم يستهدفون أنه يكون هناك جامعة تكنولوجية في كل محافظة في غضون 3 سنوات، معقبا: "نريد استيعاب طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي".

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