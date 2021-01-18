مدبولي: نستهدف إنشاء جامعة تكنولوجية بكل محافظة خلال 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم صدور قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة، وإنشاء 70 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات لنتواكب مع التخصصات التي ظهرت في العالم.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات الأهلية حيت تم إنشاء 4 جامعات أهلية تضم 50 كلية، مثل جامعة الجلالة، والملك سلمان وتم بدء الدراسة في 3 جامعات منهم، وهناك شراكة مع جامعات دولية.



