توقيع بروتوكول تعاون لتوفير مستلزمات إنشاء مشتل بيئى

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد الزملوط محافط الوادى الجديد بالتوقيع علي بروتوكول للتعاون بين الاطراف الثالثة لتوفير المستلزمات اللازمة لإنشاء مشتل بمدينة الخارجة على مساحة 5 افدنة لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة.

وأكدت وزيرة البيئة إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسسات الدولة لحماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، ولدعم السياسات البيئية للحد من الملوثات والانبعاثات الصادرة بالهواء المحيط وبما يكفل تحقيق أهداف التتنمية المستدامة، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوى فى تخفيف ملوثات الهواء، وايضا لتحسين المظهر الجمالى والمساهمة فى التصدى لقضية التغيرات المناخية من خلال خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، مشيرة الى انه نظرا لان محافظة الوادى الجديد من اكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة حيث تمثل 44% من مساحة مصر فكان من الضرورى إنشاء مشتل بيئى بها لإنتاج الشتلات اللازمة من أشجار الزينة وبعض أنواع الأشجار المثمرة لسد احتياجات المحافظة من هذه الأشجار.

وأوضحت ياسمين فؤاد أنه بموجب هذا البروتوكول تلتزم وزارة البيئة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، كما تلتزم الأطراف المعنية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق فيما بينهما وتذليل أى عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك من الجهات الإدارية المعنية بكل جهة.

كما تلتزم وزارة الزراعه بتوريد المستلزمات اللازمة لإنشاء المشتل والتى تشمل اعمال اعداد وتمهيد وتجهيز الأرض، وخلق تربة زراعية جيدة، وايضا توريد وزراعة سياج شجرى حول المشتل كمصدات للرياح من جميع الجوانب، وتوريد عدد من الاشجار والشتلات وتشمل عدد(5000) شجرة كونوكارس، ( 5000) اكاسيا سالجنا، وعدد من الاشجار المثمره منها عدد ( 5000) شتلة زيتون، (5000) شتلة دوارتنا ليمونى، (5000) شتلة ليمون، و(5000) شتلة برتقال، كما تلتزم وزارة الزراعة بإنشاء 4 صوب زراعية وتوفير الاسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة.

هذا وتلتزم محافظة الوادى الجديد وفقا للبروتوكول بأستلام كافة المستلزمات اللازمة لإنشاء المشتل طبقا للاعداد والمواصفات الواردة بالبروتوكول والحفاظ عليها وتوفير مصدر للرى بالمشتل لضمان استدامتها.

أخبار تهمك

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 10 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

12:24 م

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»