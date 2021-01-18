مدبولي: جامعة حكومية على الأقل داخل كل محافظة بنهاية العام
الإثنين 18/يناير/2021 - 12:15 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تطوير 108 مكتب للصحة لاستخدامهم في تسجيل المواليد والوفيات، فضلا عن استحداث وزارة الداخلية منظومة ذكية لتطوير الخدمات المرورية.
وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة عملت على التركيز على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارة حيث تم افتتاح 18 موقفا ثقافيا في 11 محافظة، كما تم توفير مليون و300 ألف جهاز تابلت لطاب الصف الأول الثانوي.
وأضاف أنه تم إنشاء وتطوير نحو 26 ألف فصل دراسي على مستوى مختلف المراحل التعليمية، وإنشاء 41 مدرسة يابانية، وإنشاء 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، كما تم عقد 21 شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة، منوها بأنه بنهاية العام سيكون داخل كل محافظة جامعة حكومية واحدة على الأقل.