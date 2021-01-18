مدبولي: جامعة حكومية على الأقل داخل كل محافظة بنهاية العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تطوير 108 مكتب للصحة لاستخدامهم في تسجيل المواليد والوفيات، فضلا عن استحداث وزارة الداخلية منظومة ذكية لتطوير الخدمات المرورية.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة عملت على التركيز على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارة حيث تم افتتاح 18 موقفا ثقافيا في 11 محافظة، كما تم توفير مليون و300 ألف جهاز تابلت لطاب الصف الأول الثانوي.



