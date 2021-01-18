نائب بالشيوخ يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء حول تصفية «الحديد والصلب»

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تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، بطلب حق الاستفسار «حق السؤال»، موجهه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن سياسة الحكومة بتصفية مجمع الحديد والصلب في حلوان.



وقال «الهضيبي»، في طلبه، إنه استنادًا على نص المادتين (132، 249) من الدستور، وما استقر عليه من وجود حق الرقابة التعاونية ومن داخلها حق عضو مجلس الشيوخ في الاستفسار عن موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيع أصول القطاع العام.



وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة عن كشف الخسائر المتراكمة التي تحتم التصفية، مشيرًا في مذكرة الطلب المقدم بوضع 6 استفسارات كاشفة لما وصل إليه مجمع الحديد والصلب، والتي تضمنت «هل هي أسباب هيكلية لا أمل في إصلاحها، أم سوء إدارة يمكن تداركه، أم نقص تمويل يمكن تدبيره، أم زيادة مفرطة في العاملين يمكن التعامل معها ببرنامج للمعاش المبكر يحافظ على حقوقهم وعلى استمرار المجمع، ولماذا صناعة الحديد والصلب المملوكة للقطاع الخاص تحقق ارباحًا، بينما تحقق خسائر للقطاع العام».



وأضاف «الهضيبي»، أن الرأى العام يستحق من الحكومة بيان توضيحي وتفصيلي عن أزمة مجمع الحديد والصلب بحلوان لأن القلق والتحفظ لن يزولا بمجرد المضي في التنفيذ، مشيرًا في طلب السؤال الموجه لرئيس الوزراء والذي يضمن 8 نقاط منها البدائل التي جري دراستها قبل قرار التصفية وأسلوب التصفية وأثر تصفية المجمع على النشاط الصناعي.