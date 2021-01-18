مجموعة من المدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن مطار القاهرة، عن وصول، مساء أمس مجموعة من المدونين من دولة أوكرانيا ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بها، والذين جاءوا بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية لمصر خلال الفترة من 17 – 24 يناير 2021.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية هذه الزيارة للترويج لمصر في الأسواق المصدرة للسياحة إليها ومن أبرزها السوق الأوكراني، كما أنها ستساهم في تعريف السائحين الأوكران وغيرهم بالأنماط السياحية المختلفة في مصر.

وأوضح السيد ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤلاء المدونين أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر، بجانب قيامهم بزيارة عدد من أماكن الاكتشافات الاثرية الجديدة في سقارة، بالإضافة إلى زيارة قصر البارون.

وسوف يقوم هؤلاء المدونين بتوثيق زيارتهم ونشر صورهم في مصر على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

جدير بالذكر أن رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا كانت من أولى الرحلات التي استقبلتها مصر منذ اليوم الأول لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها في أوائل يوليو الماضي مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين ويعكس شغف وحرص الشعب الأوكراني على زيارة المنتجعات السياحية المصرية ولا سيما في ظل ثقتهم في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين.
مجموعة من المدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر
مجموعة من المدونين من أوكرانيا في زيارة تعريفية إلى مصر

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