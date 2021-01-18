رئيس الوزراء أمام البرلمان: حققنا إنجازات في الحفاظ على الأمن القومي والمائي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، صباح اليوم الإثنين، لإلقاء رئيس الحكومة بيانها عن تنفيذ برنامجها، إن عمر الحكومة عامين والنصف منهم عام كان من أصعب الأعوام التى مرت في التاريخ، وأن الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب عملت على تجنيب الشعب المصرى من الآثار السلبية، في ظل التحديات التى يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الوزراء أنه منذ عامين ونصف قام بتقديم برنامج الحكومة وكان التكليف الأساسي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية هو العمل بأقصى جهد وفي أسرع وقت لاستفادة الشعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا الالتزام بتكليفات الرئيس للحكومة وفقا لرؤية مصر 2030، والتي كانت تمثل إطار عمل البرنامج الوطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء الإنجاز إن هناك إنجازات فى ملف الأمن القومى بتحقيق الاستقرار الأمنى وحرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.


وتابع مدبولي: "نجحت الحكومة فى الحفاظ على الأمن المائى للوطن والتوسع فى إنشاء وتطوير الصرف الصحى والمياه المعالجة الثنائية والثلاثية المطورة"، ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة وتحقيق إنجازات فى ملف الطاقة والكهرباء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص.



ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.

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