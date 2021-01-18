موسيماني يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم، في بداية تحضير الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل.









وخلال المحاضرة تحدث موسيماني مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة بشكل عام، ومواجهة المقاولون العرب بشكل خاص، والتأكيد على بعض الأمور الفنية.









وأغلق الأهلي صفحة مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.









وبدأ الفريق استعداده اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.