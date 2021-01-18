توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأثنين 18 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأثنين 18 يناير 2021.

برج الحمل





من السهل عليك اليوم التعبير عن مشاعرك لشخص ما. إذا كنت فكرت في أمر ما خلال الأيام الماضية، سيكون لديك الجرأة للتعبير عنه بالكلام. أنت قادر على رسم صورة لمشاعرك الحقيقية.عبر عن نفسك بكل ثقة وإلا ستجد نفسك لا حول لك ولا قوة فيما بعد.





برج الثور





شخص ما جذاب وجميل جدا لم تلتق به من قبل وتمنيت ذات يوم أن تقابل شخصا مثله قد يمر أمام عينيك اليوم! ستقرر على الفور أن تذهب إليه وتحييه وتقترب منه ليس فقط لجذب أنظاره إليك ولكن رغبة منك في التواصل الفكري معه. لا تقلق فهذا الشخص قد يبادلك نفس الشعور!





برج الجوزاء





رسائل ومكالمات وايميلات رقيقة من صديقك يعبر لك فيها عن حبه واعتزازه بعلاقتكما وقد يشكرك فيها عما قمت به من أجله خلال السنوات الماضية. تحيي هذه الكلمات مشاعر الحنين والحب داخلك، ولذلك قد تفكر في دعوته لتناول القهوة معك ولتستعيدا ذكرياتكما معا.





برج السرطان





استعد فاليوم مليء بالتغييرات المفاجئة والأحداث غير المتوقعة. ستلاحظ أن الناس يتصرفون بتهور واندفاع. حاول أن تحافظ على ثباتك وتركيزك مهما حدث. إذا كنت بحاجة إلى قسط من الراحة، فاليوم أنسب وقت للقيام بهذه الخطوة. كن واثقا في أفعالك ولا تتردد.





برج الاسد





ربما يقدم لك أحد الأشخاص مفاجأة تسرك وقد تكون هذه المفاجأة هدية معنوية أو مبلغا من المال. اقترض منك أحد الأصدقاء مبلغا من المال، واليوم سيرد لك هذا الدين، ويشكرك على مساعدتك. قد تشتري بنفسك هدية لشخص ما أيضا. توقع اتصال بعض الأشخاص بك وتحدثه لفترات طويلة معك.





برج العذراء





هل انت مشغول هذه الأيام بالتفاوض مع شخص ما لتوقيع عقد ؟ إذا كنت لا تتفق أنت والطرف الآخر في بعض النقاط، فهذه الاختلافات سيتم حلها قريبا. ربما تجد بينك وبين هذا الشخص فكرة مشتركة تقوي العلاقة بينكما وتزيل البغضاء. تفاءل واستمتع بيومك.





برج الميزان





تزورك اليوم مجموعة من الأصدقاء الذين لا يهتمون إلا بقراءة الكتب النفسية والميتافزيقية. ستناقش معهم العديد من الموضوعات المهمة التي من الممكن أن تغير نظام حياتك بالكامل. لا تنزعج اليوم إذا وجدت انك تسمع أكثر مما تتكلم.





برج العقرب





محاولة الاتصال بأي شخص اليوم قد تكون أمرا معقدا جدا بل مستحيلا. هناك صعوبة في استلام الرسائل، وفي إرسال الإيميلات، وقد يسيء البعض فهم بعض كلماتك. كل هذه المشاكل قد تخلق فوضى عارمة التي تؤدي في النهاية إلى توقف كل شيء. تحدث مع من تحتاجه مباشرة وجها لوجه.





برج القوس





منزلك مليء اليوم بالأصدقاء والأحباب. اهتم بهم فهم قطعوا مسافات طويلة في السفر من أجل زيارتك. تهدر الكثير من الوقت رغبة منك في تنظيم المنزل، ولكن انتظر حتى يغادر الضيوف المنزل. تمهل فالأصدقاء جاءوا من أجل رؤيتك وليس لرؤية منزلك.





برج الجدي





هل تشعر اليوم بالملل والإحباط وكأنك تسير في طريق بلا نهاية؟ هل تبحث عن وسيلة تساعدك على التخلص من هذا الشعور؟ حاول أن تغير أسلوب حياتك، تعرف على شخصيات جديدة حتى تستفيد منهم. ربما تتعرف منهم على أشياء لم تكن تعرفها من قبل.





برج الدلو





ربما تشعر بعدم الارتياح والاضطراب ولكن لا تعرف ما سبب ذلك! اعلم أن الضغوط التي تواجهك في العمل اليوم قد تكون بسبب حزنك المكبوت ومشاكلك الماضية. الاسترخاء والراحة هما الحل. حاول أن تتوقف عن التفكير في كل ما يتعلق بمآسي الماضي.





برج الحوت





اتصال هاتفي غير متوقع من شخص ما قد يبلغك بشيء ما يتعلق بحياتك العاطفية، ولن يتقصر الأمر على مجرد اتصال بل ربما تتلقي رسالة على هاتفك الشخصي من الحبيب نفسه، أو ربما تسمع منه موعد زفافكما لأول مرة. قد تشغل وقتك بقراءة قصيدة رومانسية، أو قد تكتب بنفسك بعض السطور الشعرية. ربما يعبر لك شخص ما عن إعجابه وتأثره بك، فلا تندهش فأنت في الحقيقة تستحق ذلك!



