22857 إصابة مؤكدة بكورونا في روسيا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 22857 حالة، وبلغ 3591066 حالة، وفقًا المركز الفيدرالي لمكافحة وباء كورونا.

وقد أعلن المركز الفيدرالي، في وقت سابق، عن تسجيل عن 23586 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم السابق.

وبحسب المركز الفيدرالي، لم تتجاوز الزيادة في عدد المصابين 0.7٪ لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت روسيا اليوم، بأنه تم تسجيل أدنى معدلات انتشار للعدوى في جمهورية توفا ودائرتي تشكوتكا ونينتس ذاتيتي الحكم (0.2 ٪)، وفي يامال والمقاطعة اليهودية ذاتية الحكم (0.3 ٪).

وكانت السلطات الصحية، ذكرت أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 3679 حالة، وهذا أدنى مؤشر منذ 4 يناير. ووصل عدد الإصابات بالمرض في العاصمة، منذ بداية الوباء إلى 895327 حالة.