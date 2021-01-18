22857 إصابة مؤكدة بكورونا في روسيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 22857 حالة، وبلغ 3591066 حالة، وفقًا المركز الفيدرالي لمكافحة وباء كورونا.

 

وقد أعلن المركز الفيدرالي، في وقت سابق، عن تسجيل عن 23586 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم السابق.

 

وبحسب المركز الفيدرالي، لم تتجاوز الزيادة في عدد المصابين 0.7٪ لليوم الثالث على التوالي.

 

وأفادت روسيا اليوم، بأنه تم تسجيل أدنى معدلات انتشار للعدوى في جمهورية توفا ودائرتي تشكوتكا ونينتس ذاتيتي الحكم (0.2 ٪)، وفي يامال والمقاطعة اليهودية ذاتية الحكم (0.3 ٪).

 

وكانت السلطات الصحية، ذكرت أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 3679 حالة، وهذا أدنى مؤشر منذ 4 يناير. ووصل عدد الإصابات بالمرض في العاصمة، منذ بداية الوباء إلى 895327 حالة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدد الإصابات روسيا اصابه بكورونا

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ 39 دقيقة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ 41 دقيقة

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»