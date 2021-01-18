ساو باولو يتعادل مع بارانينسي في الدوري البرازيلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:00 م
ساو باولو
ساو باولو
وكالات
تعادل ساو باولو 1 / 1 مع مضيفه أتلتيكو بارانينسي مساء الأحد في المرحلة الـ30 من الدوري البرازيلي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مينيرو على أتلتيكو جويانينسي 3 / 1 وسانتوس على بوتافوجو 2 / 1.

وعزز ساو باولو صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 57 نقطة بفارق أربع نقاط أمام انترناسيونال، وتجمد رصيد بارانينسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى بارانينسي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ريناتو كايزر في الدقيقة 39، وتعادل ساو باولو في الشوط الثاني بهدف سجله دانيلو داس نيفيس في الدقيقة 61.

وواصل أتلتيكو مينيرو مزاحمة انترناسيونال على المركز الثاني بفوزه الكبير 3 / 1 على أتلتيكو جويانينسي.

ورفع مينيرو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف انترناسيونال، وتجمد رصيد جوياينينسي عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما هيوران كاوي دالمورو وجونيور ألونسو في الدقيقتين 13 و42.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق تقدمه بهدف ثالث سجله خاير رودريجيز جونيور في الدقيقة 62 قبل أن يحرز جانديرسون سانتوس هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 75.

وتغلب سانتوس على بوتافوجو بهدفين سجلهما ييفرسون سوتيلدو وبرونو هنريك توريس في الدقيقتين الرابعة و83 مقابل هدف سجله بدرو راؤول من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشزط الأول.

ورفع سانتوس رصيده إلى 45 نقطة لينفرد بالمركز الثامن وتجمد رصيد بوتافوجو عند 23 نقطة في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي التاسعة له في آخر عشر مباريات خاضها بالمسابقة.

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