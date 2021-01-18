طبيب الأهلي: «سليمان» حصل على راحة سلبية ويجري أشعة رنين اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول، حصل على راحة سلبية اليوم، بعد الشكوى من آلام عضلية أمس خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي، بالدوري العام.

وتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي، سلبيًا بدون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.


وأكد طبيب الأهلي أنه فضل منح سليمان راحة سلبية على أن يجرى أشعة رنين مساء اليوم، ثم إجراء أشعة سونار صباح غدٍ؛ للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


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