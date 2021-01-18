ميس حمدان تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة ميس حمدان على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ميس حمدان صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية سويت شيرت باللون الأسود، وبدت فيها بدون مكياج وبشعر منكوش، وعلقت عليها قائلة: "النهاردة شعري متجنن خالص"، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وفي سياق آخر، طرحت ميس حمدان مؤخرًا أغنية "اصحى صحصح"، وهي من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.

أخبار تهمك

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ 39 دقيقة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ ساعة و نصف

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ 41 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»