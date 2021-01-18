بينهم 5 أطفال.. إصابة 9 من أسرة واحد باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 5 اطفال، اليوم الإثنين، بإشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بقرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإصابة 9 من أسرة واحدة بينهم 5 اطفال بإشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلهم بقرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى 9 أشخاص وهم "بسمة.م.ع" 28 سنة، واشقاءها"عزه"27 سنة، و"سمر" 20 سنة، و"وليد.ا.ق" 4 سنوات واشقاءه "سلمى" 6 سنوات، و"ايه" 7 شهور، و"عظيمة.ش.خ"50 سنة، و"محمد.ع.ا"4 سنوات، وجنا.م.ع" شهرين.

ووجه الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تم عمل غسيل معدة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، فيما تم حجز الأطفال بقسم الأطفال تحت العلاج والملاحظة وإشراف الأطباء لحين تحسن حالتهم وخروجهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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