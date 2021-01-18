مدبولي: عمر الحكومة عامين ونصف منهم سنة شديدة الاستثنائية

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عمر الحكومة الحالية وهو عامين ونصف كان منهم عام شديد الاستثائية والصعوبة بسبب جائحة كورونا، والتي عانى منها العالم كله. 

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تعزيز جاهزية القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن المصري، مضيفا أن كيفية الحفاظ على كل قطرة مياه كان نصب أعين الحكومة.

وأضاف أنه تم الانتهاء خلال عامين من 53 محطة معالجة مياه في عدد من المحافظات بتكلفة فاقت 9 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 7 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة تجاوزت 250 ألف متر مكعب يوميا. 

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