الأرصاد الجوية تكشف سبب عدم استقرار حالة الطقس الفترة المقبلة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب عدم استقرار حالة الطقس الفترة المقبلة، مؤكدا أن عدم الاستقرار الخفيفة في حالة الطقس يأتي نتيجة وجود منخفض جوي متمركز في سطح الأرض بشرق البحر المتوسط.





رياح نشطة ومثيرة للأتربة

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة «DMC»، أنه من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، وتكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.





طقس اليوم بارد ليلا

وعن الطقس اليوم فيكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.





رياح نشطة غدا الثلاثاء على هذه المناطق

وعن مناطق هبوب الرياح غدا، أكد أنه تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتنشط أحيانا على شمال الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.