دينا الشربيني:"بعد الزواج كل واحد بيبان على حقيقته"

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن رأيها في الزواج، مُشيرة إلى أنه لابد أن تكون العلاقة مبنية على الصراحة بين الطرفين.


وقالت الفنانة دينا الشربيني خلال لقائها في برنامج " الصراحة" مع الفنان عمرو يوسف، أن الناس تعتقد أن الزواج هو نهاية لقصص الحب وليس البداية؛ وذلك لعدم تعامل الأشخاص على طبيعتهم خلال فترة الخطوبة، ولأن كل شخص منهم يسعى لإسعاد الآخر على طريقته".

وأوضحت دينا الشربيني أن المشاكل الحقيقية تبدأ بعد الزواج حيث يبدأ كل شخص في التعامل على طبيعته، مُشيرة إلى أنه اذا كانت العلاقة مبنية على الصراحة في بدايتها فلن يحدث أي مشاكل.


وفي سياق آخر، تشارك دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، سامي مغاوري، نبيل عيسى.

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