ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
نفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله مساء الأمس من بيانات وأنباء مغلوطة على مواقع التواصل الإجتماعى عن وجود إنهيار بكوبرى الدخيلة الجديد والذى يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلي.

وتؤكد هيئة الميناء على أن ما إدعاه البعض من إنهيار الكوبرى ما هو إلا أنباء مغرضة مخالفة تمامًا للحقيقة وتهدف إلى زعزعة الثقة فى نفوس المواطنين، وكما تؤكد الهيئة على أن الحركة المرورية على كوبرى الدخيلة تسير بشكل طبيعى دون أية معوقات.

على جانب أخر قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بإعادة فتح البوغاز في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية.

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