استعلم فورا.. رابط الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
استعلم فورا.. رابط الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021

ننشر لكم في المقالة التالية رابط الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021، لكي يسهل على المواطنين صرف هذه المنحة المستحقه بالرقم القومي في العمالة غير المنتظمة 2021 في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المؤكد أن يتم صرف الدفعة الجديدة من  منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 يوم 17 يناير 2021، حيث وفرت وزارة القوي العاملة الموقع الرسمي الخاص بها بهذه المنحة غير المنتظمة من خلال القيام بالضغط عليه لمعرفةكافة المعلومات في المنزل.

خطوات الاستعلام عن الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة 
يمكن للمواطنين الضغط على رابط وزارة القوى العاملة هنا
ثم يقوم المواطن بالضغط على الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
ويتبع ذلك بكتابة الرقم القومى وتحديد المحافظة التابع لها
النقر على استعلام عن المنحة

استعلم فورا.. رابط الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021

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