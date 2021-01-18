بوكاجونيورز يتوج بكأس دييجو أرماندو مارادونا

توج بوكا جونيورز بلقب كأس دييجو أرماندو مارادونا في نسختها الأولى، بالفوز 5-3 بركلات الترجيح، بعدما سجل بأنفيلد هدف التعادل قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليدرك التعادل 1-1.





انطلقت البطولة التي أطلق عليها اسم أسطورة الأرجنتين، بعد رحيله في نوفمبر، خلال أكتوبر، مع عودة النشاط الكروي عقب توقف 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.





وأقيم حفل موسيقي في أرضية الملعب قبل البداية، مع إطلاق للألعاب النارية، وإظهار بعض صور مارادونا.





وقال مهاجم بوكا، رامون أبيلا، عقب اللقاء: "هذه الكأس تكريماً إلى دييغو، وهو بكل تأكيد سيرافق احتفالاتنا".





وبعد شوط أول دون أهداف، تقدم بوكا بالهدف الأول بفضل تسديدة رائعة من إدوين كارمونا، عقب مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني.





لكن لوسيانو لويو أدرك التعادل لبانفيلد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بعد لحظات من طرد لاعب بوكا، إيمانويل ماس.





ونفذ بوكا الذي فاز لآخر مرة في 27 ديسمبر ركلات الترجيح الخمس بنجاح، بينما أهدر خورخي رودريغيز من بأنفيلد.





ويأتي تتويج بوكا بالكأس بعد أسبوع محبط، والخروج من نصف نهائي كأس ليبرتادوريس أمام سانتوس البرازيلي.



