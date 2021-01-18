رئيس مدينة ابشواى: بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقرية العجميين وقريبا قريتى طبهار والنصارية

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات تمكنت خلالها من رفع ٢٤٠ طن قمامة ومخلفات.



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي أن الحملة قد استهدفت مدخل الوحدة المحلية بأبو شنب من الطريق السياحي وطريق الوحدة وكذلك طريق الجمعية وطريق ابشواي الفيوم السياحي بسنرو ومنطقة الفاروقة وزيد وطريق ابشواي ابوكساه الزراعي بابوكساه وطريق الموردة وخليج فياض والخولي ومصرف النجارة بالعجميين ومنطقة مسجد عاشور وشارع سعد زغلول والمنشية والشيخ صخر بالمدينة بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى وتمكنت من رفع ٢٤٠ طن قمامة وأتربة ومخلفات.



علي صعيد آخر تم اليوم البدء في أعمال الحفر والجس وتركيب مواسير الغاز الطبيعي بالوحدة المحلية بالعجميين ضمن أعمال خطة توصيل الغاز الطبيعي الي كل من العجميين والنصارية وطبهار استعدادًا لرصف الطرق بمجرد الإنتهاء.



أما فيما يخص الوحدة المحلية بشكشوك فقد تم متابعة بدء العمل في تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام الحالي وكوبري عزبة اللواج وبدء تطهير ورفع مطابق الصرف الصحي، كذلك مسح الطريق ورفع المقاسات بطريق الزغيبي عبود تمهيدًا لرصفه بطول ثلاثة كيلومترات تزامنًا مع إستمرار الأعمال الإنشائية لمدرسة الزغيبي الجديدة للتعليم الأساسي.



وفيما يخص أعمال الدعم والمشاركة المجتمعية فقد تم توزيع لحوم الأضاحي لعدد ٣٠٠ أسرة من الأسر الأولي بالرعاية وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بشكشوك



كما قامت الوحدة المحلية بابوكساه بحملة مسائية لرفع كافة بضائع تجار الخضر والفاكهة تصديا لمنع إنعقاد السوق الأسبوعي بابوكساه ومنع التجمعات تنفيذا لقرارات الدولة المصرية بمنع التجمعات والأسواق تصديا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة المواطنين.