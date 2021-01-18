إعادة فتح بوغاز الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية



وأضافت الهيئة في بيان لها، أنها عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها؛ وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.



وكانت شهدت شوارع محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، أمطار غزيرة، وذلك ضمن نوة الفيضة الكبرى التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأثنين، بإعادة فتح البوغاز في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية.