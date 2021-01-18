أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عدة جلسات مع لاعبيه من أجل علاج مسلسل إهدار الفرص والذي ظهر بشكل كبير في مباريات الفريق الأحمر الأخيرة.





ويقوم موسيماني بعلاج مسلسل إهدار الفرص مع لاعبيه عن طريق المحاضرات ومنحهم تعليمات فنية لاقتناص الفرص التي تترجم لهم في المباريات وتحويلها إلى أهداف.





وفرط الأهلي في نقطتين في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي أمس أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جرت على ستاد المكس بالإسكندرية.





ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.