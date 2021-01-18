أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:32 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عدة جلسات مع لاعبيه من أجل علاج مسلسل إهدار الفرص والذي ظهر بشكل كبير في مباريات الفريق الأحمر الأخيرة.

ويقوم موسيماني بعلاج مسلسل إهدار الفرص مع لاعبيه عن طريق المحاضرات ومنحهم تعليمات فنية لاقتناص الفرص التي تترجم لهم في المباريات وتحويلها إلى أهداف.

وفرط الأهلي في نقطتين في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي أمس أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جرت على ستاد المكس بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ستاد المكس رياضة البنك الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة إنهيار كوبري الدخيلة الجديد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ 39 دقيقة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 16 ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 9 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

11:32 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»