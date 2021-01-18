الصحة تكشف بشرى سارة عن وضع كورونا في مصر (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:22 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر من أكفأ الدول في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض في نسبة إصابات كورونا، وحالات الاشتباه، فضلا عن تراجع نسبة الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة. 

وأشار "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الشفاء في مصر مرتفعة، وهذا دليلا على أن بروتكول العلاج المصري ناجح، معقبا: "بروتكول العلاج المصري أثبت كفاءته".


وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن لقاحات كورونا حصلت على الموافقات الطارئة، وفعالة في مواجهة فيروس كورونا.

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