موسيماني يطالب لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة البنك الأهلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:18 ص
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي من لاعبيه نسيان نتيجة مباراة الأمس أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأكد موسيماني على لاعبيه ضرورة نسيان نتيجة مباراة الأمس، وعدم التركيز عليها لأنها أصبحت من الماضي، وطلب منهم التركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهة المقاولون العرب.

وفرط الأهلي في نقطتين في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز بعد التعادل السلبي أمس أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جرت على ستاد المكس بالإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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