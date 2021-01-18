ياسمين البشبيشي "جمهور ضربة معلم كرهني بعد توريطي لجابر في حملي" (خاص)

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تُشارك الفنانة ياسمين البشبيشي في مسلسل "ضربة معلم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "CBC"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح و أخراج أسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.



وقالت ياسمين البشبيشي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما جذبها للمشاركة في "ضربة معلم" هو أن شخصية "سلمى" التي قدمتها خلال الأحداث مختلفة تمامًا عن أي شخصية قدمتها من قبل،

فهي شخصية في عصبية جدًا وصعبة تعاملاتها، وخاصةً مع زوجة والدها "تباهي" رانيا فريد شوقي، وهذا لأنها قامت بتربيتها على الضرب، لافتة إلى أنها شخصية غريبة وبعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، بالإضافة إلى أن السيناريو كُتِبَ بطريقة رائعة.



وأوضحت ياسمين البشبيشي أن كواليس العمل مع الفنانة رانيا فريد شوقي كانت رائعة، فهي شخصية طيبة ومتفاهمة جدًا، وكانت تدعمها دائمًا، وتخاف عليها من المشاهد التي تتعرض فيها للضرب؛ لأن هذه المشاهد كانت حقيقية، مُشيرة إلى أنها من أطيب وألطف الشخصيات التي التقت بها في حياتها، وأنها بعد انتهاء مشاهد الضرب كانت تتوجه إليها لتحتضنها وتعتذر إليها.



أما عن كواليس العمل مع الفنان محمد رجب، فأكدت أنها تشرفت كثيرًا بالوقوف أمامه؛ فهو شخص متواضع بدرجة كبيرة، والعمل معه مريحًا جدًا، وأنها شعرت بسعادة كبيرة من العمل معه، على الرغم من أن المشاهد بينهما ليست كبيرة ، لكنها كانت مؤثرة جدًا، وجعلت الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، ولاسيما بعدما أخبرت "تباهي" زوجته كذبًا بأنها حملت منه، مُضيفة :"ردود الأفعال جميلة، الناس كرهوا سلمى من بعد ما دبست جابر في حملي، كل الناس بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي اللي طقتيهم، انتي السبب، وده معناه إن قدرت أوصلهم المشهد".



وأضافت ياسمين البشبيشي أن علاقة "سلمى" مع "تباهي" هي علاقة تحدث بكثرة في واقعنا، فهناك الكثير من الأباء الذين يعتقدون أن الضرب من الممكن أن يعدل في سلوك أبنائهم، لكنه قد يحدث نتيجة سيئة معهم، لافتة إلى أن التفاهم والاحتواء ومعاملتهم كأصدقاء هي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها في تربية الأبناء.



وتابعت ياسمين البشبيشي:"الواحدة اللي زي سلمى نقولها متحطيش نفسك في موقف كذا؛ لإن ده مش صح، مش أضرب وأهدد، أنا ضد الضرب؛ لإنه مش بيجيب نتيجة، وفي الآخر وصل سلمى لإنها لجأت لحد يطبطب عليها" يحيى" ويستغلها ويضحك عليها، وده من ضعفها ومن ضعف الحياة اللي عاشتها مع تباهي".



أما عن المشاهد الصعبة التي أثرت عليها نفسيًا، فقالت أن من أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير هو مشهد موت" يحيى"يوسف وائل نور؛ لأنها المرة الأولى التي تقدم فيها مشهدًا كذلك، وأيضًا مشهد اعترافها بالكذب لـ" تباهي "أنها حملت من زوجها"جابر "محمد رجب، مُضيفة :"المشهد اللي بقولها فيه أنا حامل من جوزك، المشهد ده خد وقت طويل جدًا في تصويره تعب كأعصاب، وأتأثرت بيه جدًا، وحسيت فعلاً إن أنا حصل فيا كده، ومشهد موت يحيى، حبيت أوي المشهدين دول ولما بشوفهم بحس فعلاً إني عشت اللحظات دي".



"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، محمد عز، إنعام سالوسة، رياض الخولي، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وكوكبة مميزة من النجوم.