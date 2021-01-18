إنترناسيونال يحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري البرازيلي

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:06 ص
إنترناسيونال
إنترناسيونال
وكالات
نجح إنترناسيونال في تحقيق الفوز على فورتاليزا بنتيجة 4-2 ليحقق الانتصار السادس على التوالي في الدوري البرازيلي.

تقدم إنترناسيونال 2-0 بعد مرور عشر دقائق، بفضل هدف عكسي من باولاو، وضربة رأس من رودريغو دورادو، قبل أن يقلص ولنغتون باوليستا الفارق من ركلة جزاء عقب 14 دقيقة.

وأدرك الفريق الزائر التعادل عن طريق رومارينيو بتسديدة ساقطة، بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني.

لكن بيغلو أعاد تقدم إنترناسيونال في الدقيقة 71، بعد مجهود كبير من باتريك في الجانب الأيسر.

وسجل كارلينيوس هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، ليضمن فوز إنترناسيونال قبل 13 دقيقة من النهاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة اخبار الرياضة إنترناسيونال

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 13 ساعة

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 15 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ 37 دقيقة

"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل

10:01 ص

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

09:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»