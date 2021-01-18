إنترناسيونال يحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري البرازيلي

نجح إنترناسيونال في تحقيق الفوز على فورتاليزا بنتيجة 4-2 ليحقق الانتصار السادس على التوالي في الدوري البرازيلي.





تقدم إنترناسيونال 2-0 بعد مرور عشر دقائق، بفضل هدف عكسي من باولاو، وضربة رأس من رودريغو دورادو، قبل أن يقلص ولنغتون باوليستا الفارق من ركلة جزاء عقب 14 دقيقة.





وأدرك الفريق الزائر التعادل عن طريق رومارينيو بتسديدة ساقطة، بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني.





لكن بيغلو أعاد تقدم إنترناسيونال في الدقيقة 71، بعد مجهود كبير من باتريك في الجانب الأيسر.





وسجل كارلينيوس هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، ليضمن فوز إنترناسيونال قبل 13 دقيقة من النهاية.



