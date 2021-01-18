ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.48% مع بداية التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% رابحاً 13.11 نقطة ليصل إلى مستوى 2708.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 67.4 مليون سهم محققة ما قيمته 62.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 795 صفقة لعدد 27 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها السلع بنسبة 1%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.94%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.39%.