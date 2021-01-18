خلال العام الماضي.. محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه

خلال العام الماضي.. محافظ الفيوم: إنشاء وتطوير 39 مدرسة بتكلفة 196 مليون جنيه
الإثنين 18/يناير/2021 - 10:54 ص
ريهام على
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتطوير 39 مدرسة، ودخولها حيز الخدمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، بتكلفة إجمالية 196 مليونًا و655 ألف جنيه.
وأكد "الأنصاري" أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال إنشاء وصيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر علي دفع عجلة التنمية والتقدم.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن الـ 39 مدرسة التي تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها تغطي كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا أن الهدف من هذه المشروعات الجديدة التخلص من مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية، وفتح مدارس في أماكن محرومة من الخدمة التعليمية.
فيما أوضح المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتوسعة وصيانة هذه المدارس بلغت 196 مليونًا و655 ألف جنيه، بواقع 68 مليونًا و513 ألف جنيه لعدد 11 مدرسة بالإدارة التعليمية بيوسف الصديق، و13 مليونًا و658 ألف جنيه لعدد 4 مدارس بإدارة أبشواي التعليمية، فيما بلغت عدد المدارس التى تم الانتهاء منها بإدارة طامية التعليمية 6 مدراس، بتكلفة 31 مليونًا و52 ألف جنيه.
وفي إدارة سنورس التعليمية 8 مدارس بتكلفة إجمالية 39 مليونًا و659 ألف جنيه، و5 مدارس بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية بإجمالي تكلفة 20 مليونًا و395 ألف جنيه، وفي إدارة إطسا التعليمية 5 مدارس بتكلفة 23 مليونًا و375 ألف جنيه.
وأضاف، أن المدارس التى تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها ودخولها حيز الخدمة، بإدارة يوسف الصديق التعليمية هى: عزبة بركة الابتدائية، ومنشأة قارون الابتدائية، وقصر قارون للتعليم الاساسي، والمشرك قبلي للتعليم الاساسي، وبطن إهريت، والهشاترة الابتدائية، المقراني الاعدادية المشتركة، الريان تعليم اساسي، زكي صالح الفنيةبنات، وتوسعات وتعلية بمدرسة العوني للتعليم الاساسي.
وفي إدارة أبشواى التعليمية مدارس:العضامي تعليم اساسي، علام عبد الجليل شعبان محمد، الصفراية تعليم أساسي، طماوي الابتدائية.
وفي إدارة طامية التعليمية مدارس: صلاح سالم الابتدائية، الاصفر للتعليم الاساسي، كفر عميرة للتعليم الاساسي، مراد الجندي تعليم اساسي، وتوسعات وتعلية بمدرستي احمد فتحي الابتدائية، مجمع قصر رشوان للتعليم الاساسي.
وفي إدارة سنورس التعليمية مدارس: علي بن ابي طالب تعليم اساسي، عبد المقصود جودة سعداوي تعليم اساسي، النائب مصطفى الهواري اعدادية بنات، خلف الابتدائية، سنهور القبلية الجديدة تعليم اساسي، صالح شماطة للتعليم الاساسي، ابو سلام الابتدائية، الاخصاص الابتدائية.
وفي إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية مدارس: الثانوية بنات، لطفي عبدالله درويش الاعدادية، العبور( الصداقه الفرنسية) تعليم اساسي، الصوفي الابتدائية المشتركة، البارودية الابتدائية.
وفي إدارة إطسا التعليمية مدارس: الونايسة الابتدائية، ابو دفية، دفنو الرسمية لغات، الخمسين للتعليم الاساسي، مصطفى كامل الثانوية.