أول مقترح مقدم لدينية البرلمان.. تدريس الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية واللغة العربية بالأجنبية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد


تقدم الدكتور محمد ابو هاشم عضو مجمع البحوث، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمقترح لتدريس مادتي الثقافة الإسلامية بالجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، واللغة العربية بالجامعات الأجنبية في مصر.

وأوضح ابو هاشم في بيان له، الاثنين، أن هو المتبع في أكثر الدول العربية، وأن الثقافة الدينية التي هي العاصم من الانحراف؛ باتت قليلة عند الشباب، وأن هذا مما يحافظ على الأمن القومي للبلاد، ويقي الأسرة المصرية من كثير من المشاكل، ويعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، الذي هو سبيل التقدم والنهوض.

وتابع:"نقترح أن يكون محتوى هذا المقرر الدراسي موحدا، في جميع الجامعات، وأن يشتمل على غرس المفاهيم الدينية الصحيحة التي تسهم في بناء شخصية الطالب بناء يجعله عضوا نافعا ومفيدا في مجتمعه، وأن يتضمن فصولا من العقائد، وفصولا من العبادات، وفصولا من الأخلاق، وفصولا من التاريخ الإسلامي".


وتابع:" نقترح أن يتم وضع هذا المقرر الدراسي بأيدي خبراء من الأزهر وغيره من ذوي التخصصات المساعدة؛ ليخرج الكتاب في شكل يحوز رضا الجميع، وأن يتم تدريس هذا المقرر في الفرقة الأولى في جميع الهيئات التعليمية، بواقع ساعتين أسبوعيا لمدة فصل دراسى كامل، وأن يقوم بالتدريس أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأزهرية، عن طريق الانتداب، ويجب أن يختاروا بعناية، وفقا لمعايير وضوابط السلامة الفكرية والقدرة على التأثير الإيجابي"


وأشار إلى أن مقترح تدريس مادة اللغة العربية لطلاب الجامعات الأجنبية التي توجد على الأراضي المصرية، يأتى تعزيزا للهوية المصرية، وغرسا لمعاني الولاء والانتماء إلى الوطن العربي الكبير، وأسوة بالوضع العكسي، حيث يتم تدريس اللغة العربية باللغات الأجنبية في البلاد الأجنبية.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 10 ساعات

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر سيتي يحدد مهاجمه المقبل

منذ 40 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 15 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم الأهلي يطلب الرحيل

10:01 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»